Cuatro mujeres son investigadas por los efectivos policiales de la comisaría de Mollendo de integrar la banda denominada “Las malditas del verano”. Entre sus pertenencias encontraron siete equipos de celular.

La intervención policial se realizó en el hospedaje Las Palmeras de la ciudad de Mollendo, donde se encontraban las mujeres sospechosas de hurtar y recepcionar celulares. En la investigación policial se determinará si existe grado de responsabilidad.

Las mujeres fueron identificadas como Berta Chipana P. (53), Alejandra Peralta C. (18), Hilda Calcina O. (54) y Xiomara Condori C. (28).

HOMBRES

Las operaciones policiales después de celebrar el Año Nuevo llevó a la intervención de cuatro hombres en la Playa Tres de Mollendo. Los investigados por hurto fueron identificados como Enrique Atahualpa D. (32), Bryan Zegarra V. (32), Lizandro Álvarez C. (39) y Willy Ríos C. (35).