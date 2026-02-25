El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, acudió a la base de la Fuerza Aérea del Perú, Ala Aérea N.° 3, en Arequipa, para rendir homenaje póstumo a los tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero modelo Mil Mi-17.

El mandatario llegó acompañado de ministros de Estado, luego de sostener reuniones con autoridades de Arequipa, a raíz de las emergencias ocurridas por las lluvias y realizar una breve visita a las zonas afectadas. Posteriormente, se trasladó hasta el recinto militar donde se encontraban los féretros de al menos 3 cuerpos para expresar sus condolencias a los familiares y a la institución castrense.

El presidente de la República, José María Balcázar, acudió acompañado de ministros (Foto: Presidencia de la República)

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento, con presencia de mandos militares y deudos de los fallecidos, quienes horas antes recibieron oficialmente los cuerpos tras culminar las diligencias fiscales en la morgue de Arequipa.

Según informó la fiscal adjunta provincial de Caravelí, Yolanda Martínez Ríos, se logró la identificación plena de los 15 fallecidos, entre ellos los tripulantes de la aeronave, civiles y menores de edad. Los restos fueron entregados esta mañana a sus familiares, luego de los procedimientos de necropsia y verificación de identidad.

El accidente aéreo ocurrió el 22 de febrero, cuando el helicóptero perdió contacto radial, siendo hallado un día después en la zona de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí.

