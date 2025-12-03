Empresarios agrupados al Consorcio Promotora de Transporte anunciaron ayer que el Primer Juzgado Civil de Arequipa declaró nulo en primera instancia el contrato de concesion que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) celebró en el 2017 con el Consorcio AQP Masivo, al adjudicar la ruta C-7 que corresponde al distrito de Paucarpata.

Augusto Santillana, asesor legal de los transportistas, señaló que esperarán la apelación ante la Sala Civil del Poder Judicial, que deberá en seis meses ratificar o anular la sentencia de primera instancia.

“En nuestro punto de vista consideramos que existen todos los elementos para que se ratifique la nulidad del contrato de concesión y también el acta de conciliación. La C-7 fue la única unidad de negocios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que se entregó mediante una conciliación, dejando de lado a otras empresas a participar”, señaló el asesor legal.

El abogado señaló que en caso la Sala Civil rafitique el pronunciamiento de primera instancia, esta será de caracter firme y llevará a un pronunciamiento de la comuna provincial. “Luego (MPA) debería convocar a la unidad de negocios C7 a una nueva convocatoria”, dijo Santillana.

AGRUPADOS

Las empresas de transporte urbano que han optado la vía legal para ingresar al SIT son: Ecoptra, Audaces Tours, Señor de Luren y Albotrán. Todas son de Paucarpata.