Este martes se cumplieron nueve días de bloqueo en la carretera Panamericana Sur, en Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí), pero en las últimas 48 horas se ha establecido “cero tregua”, afectando a viajeros y mismos residentes de los distritos. La vía permanece bloqueada no solo por los mineros artesanales quienes exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sino también por algunos conductores de carga pesada.

Convocados por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú), los manifestantes ahora planean llegar hasta el kilómetro 48 para cerrar el paso hacia Arequpia.

Desde Chaola, las bases mineras organizan para hoy la marcha hacia la Repartición,. donde se unirán a los de Arequipa, Yanaquihua y Ocoña. El dirigente minero de Camaná, Eudez Acevedo, fue uno de los que confirmaron el traslado, planeado si en la Comisión de Energía y Minas del Congreso no se aprobaba la ley Mape, la que auyer fue rechazada en el Parlamento.

OCOÑA

En la jurisdicción de Ocoña, el abastecimiento de agua potable a 6 anexos; Huantay, Panarcana, Chiguay Huarangal, Alto Mollebamba, Hualla, Alto Ocoña, se ha suspendido debido a que los mismos camiones de carga pesada se han asentado y bloquean el acceso.

El alcalde de Ocoña, Waldor Llerena Torres, informó a Correo que esta situación es preocupante porque los pobladores deberán consumir agua del canal de riego o del río Ocoña, el cual no es apto para el consumo humano, pues está contaminado.

Sumado a ello, el líquido vital que abastece a más de 5 mil pobladores del distrito no es suficiente para más de 6 mil mineros que llegaron en los últimos días y se apostaron en el puente Ocoña. La crisis no se detiene, pues las personas foráneas dejan contenedores de comida, botellas, bolsas, orinan, afectando el ornato y contaminando la zona. A pesar de que el municipio recogió más de 30 toneladas en los últimos días, no puede sacar al botadero, debido a que no hay acceso.

Cerca de 3 mil agricultores no pueden movilizarse en sus vehículos para ocuparse de sus tierras agrícolas, por lo que se ven obligados a desplazarse largas distancias a pie para continuar con sus labores. Asimismo, la asistencia a colegios se ha suspendido hasta nuevo aviso, a fin de no poner en riesgo a estudiantes de primaria y secundaria.

Ante esta situación, el alcalde indicó que se envió cartas al Gobierno central, regional, provincial, prefectura, a fin de que intervengan y pongan fin a la angustia de miles de pobladores.

CHALA

En la jurisdicción de Chala, el alcalde Agustín Condori Motta aseguró que el abastecimiento es nulo, ya que no cuentan con el servicio de manera regular. Informó que debido al bloqueo sin treguas, las cisternas municipales no tienen acceso, imposibilita este recurso elemental, y por ende los servicios higiénicos municipales han sido clausurados. El ornato también fue dañado.

Son 25 mil pobladores que dependen de estas unidades de transporte que al día de hoy no llegan. Exhortaron al Gobierno solucionar esta crisis que cada hora se agudiza y no permite el accionar cotidiano en toda la localidad.

Si bien se cuenta con el proyecto de “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en el distrito”, que busca desalar el agua marina para hacerla apta para el consumo humano, este proyecto se espera terminar al año siguiente.