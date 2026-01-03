La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo recaudó 1.8 millones de soles durante el año 2025 como resultado de los procesos de cobranza coactiva aplicados a empresas e instituciones públicas que infringieron la normativa laboral entre 2019 y noviembre de 2022.

La titular de la Gerencia, Catherine Rodríguez Torreblanca, informó que hasta el 2022 su despacho contaba con la facultad sancionadora, por lo que los montos cobrados corresponden a multas impuestas por el incumplimiento del pago de Compensación de Tiempo por Servicio (CTS), gratificaciones, así como por la inasistencia de los representantes de las empresas a las conciliaciones extrajudiciales.

La funcionaria precisó que estos recursos directamente recaudados permiten a la Gerencia cumplir con los pactos colectivos de los trabajadores. Asimismo, indicó que aún existen montos pendientes de cobro a través de procesos de ejecución coactiva, aunque no detalló el número de expedientes que continúan en proceso.

POTESTAD

Rodríguez Torreblanca recordó que, desde diciembre de 2022, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) asumió la función de fiscalizar y aplicar sanciones a las entidades que incumplen los beneficios laborales de los trabajadores.

Entre las entidades sancionadas figura el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que tendrá que pagar una multa de 186 mil 327 soles impuesta por la Sunafil, luego de que se confirmó cuatro infracciones graves por no aportar al Sistema Privado de Pensiones en el 2023, no atender los pedidos de inspección en 224. La sanción quedó ratificada el 25 de septiembre de 2025, por lo que el cobro se ejecutará conforme a ley.

Según la funcionaria, el Gobierno Regional debe asumir sus multas, al igual que el resto de instituciones del Estado y las empresas privadas, cuando incumplen la normativa laboral.