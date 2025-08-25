Un total de 58 efectivos policiales fueron reconocidos por sus destacadas intervenciones en la lucha contra la delincuencia en Arequipa, como la captura de bandas criminales en los últimos meses.

El evento organizado por el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, donde se destacó la labor policial. “Nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes e invocación a seguir por esa senda de servicio a la comunidad”, expresó la autoridad regional.

Se distinguió a agentes de la Unidad de Halcones, la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), las comisarías de Jerusalén, la Sección de Inteligencia y el Grupo Operativo de Investigaciones Especiales de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como la División Regional de Inteligencia.

Reconocimiento a policías por destacadas participaciones contra la delincuencia. Foto: Difusión.

Reconocimiento a policías por destacadas participaciones contra la delincuencia. Foto: Difusión.

PATRULLEROS Y CAPACITACIONES

Además, Rohel Sánchez anunció que en setiembre se otorgará la buena pro de adquisición de 100 patrulleros que serán destinados a las comisarías y unidades especializadas.

Asimismo, para reforzar el trabajo, indicó que se tiene el Curso Internacional de Especialización en la Lucha contra la Criminalidad Organizada Nacional y Transnacional, el cual cuenta con 240 horas académicas y la participación de 280 jueces, fiscales, policías y personal jurisdiccional; dos cursos de investigación criminal dirigidos a más de 200 policías; la compra de horas de franco para 2,000 efectivos, y la entrega de 24 motocicletas, 12 drones y 12 laptops para fortalecer las labores de patrullaje, inteligencia y operativos tácticos.