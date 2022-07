Con alegría los pobladores del distrito de Chivay colocaron la primera piedra para el inicio de la restauración e iluminación del templo Nuestra Señora de la Asunción de Chivay, los trabajos superan el millón de soles y el expediente fue elaborado por el Plan Copesco Nacional del Ministerio de Turismo como parte de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad, los trabajos comprenderán el mejoramiento de estructura de muros, pisos contrafuertes del templo, pero no se intervendrá el retablo ni altar mayor que es jurisdicción del Ministerio de Cultura.

El proyecto se gestionó en el año 2018 por la ex autoridad de Caylloma, Rómulo Tinta Cáceres, quien señaló que lo más difícil no era el presupuesto sino la aprobación del Arzobispado de Arequipa, ya que esta entidad administra todos los templos del Valle del Colca. “Debió iniciarse su Restauración en el 2019, supongo que no se continuó con los trámites y la pandemia en el 2020″, dijo la ex autoridad.

Asimismo, recordó que en el 2018 el Ministerio de Cultura tuvo el compromiso de elaborar los expedientes Técnicos de los Templos de Ichupampa, Coporaque y Yanque, se necesita hasta 17 millones de soles para poder reparar los 19 templos coloniales que existe en el valle del Colca.

Cabe señalar que el último fin semana se colocó la primera piedra en la presente gestión municipal que preside Álvaro Cáceres Llica. En este acto estuvieron presentes regidores de la comuna provincial, el párroco de la iglesia y feligreses de Chivay.