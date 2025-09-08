Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 8 de setiembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 8 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.30 soles en el grifo San Lorenzo en la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 13.79 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en el grifo Primax del óvalo los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 8 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.59 soles en el grifo San Lorenzo en la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 14.98 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.89 soles en el grifo Primax del óvalo los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 8 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.40 soles en el grifo San Lorenzo en la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 14.59 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 15.00 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 16.09 soles en el grifo Primax del óvalo los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 8 de setiembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 6.28 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 5.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 8 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 50.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.