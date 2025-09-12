Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 12 de setiembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 12 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.69 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 13.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.79 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en el grifo La Perla de la av. Independencia, Cercado; y a 14.69 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 12 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.99 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 14.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.75 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.59 soles en el grifo La Perla de la av. Independencia, Cercado; y a 15.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 12 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.29 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 15.00 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.69 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero; a 18.99 soles en el grifo La Perla de la av. Independencia, Cercado; y a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 12 de setiembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 5.89 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.85 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 12 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 50.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.