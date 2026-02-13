A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 13 de febrero en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 13 de febrero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 12.99 soles en el grifo Sanlimax de la av. Venezuela, Cercado; a 12.99 soles en el grifo Gael & Gabriel, Cerro Colorado; y a 13.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 13 de febrero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.40 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 14.29 soles en el grifo Sanlimax de la av. Venezuela, Cercado; a 14.10 soles en el grifo Gael & Gabriel, Cerro Colorado; y a 14.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 13 de febrero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 14.09 soles en el grifo Sanlimax de la av. Venezuela, Cercado; a 13.89 soles en el grifo Pecsa de la av. 54, Cerro Colorado; y a 14.95 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 13 de febrero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.50 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 5.25 soles en el grifo Sanlimax de la av. Venezuela, Cercado; y a 5.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 13 de febrero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 46.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.00 soles en Chaski Gas del distrito de Cercado, según Facilito.