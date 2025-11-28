A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 28 de noviembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 28 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.29 soles en el grifo Milagritos, en la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.49 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya; a 13.21 soles en el grifo Grupo Corzo, Socabaya; a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 14.59 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 28 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.35 soles en el grifo Milagritos, en la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.78 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya; a 14.29 soles en el grifo Grupo Corzo, Socabaya; a 14.20 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.49 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 28 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.19 soles en el grifo Milagritos, en la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.99 soles en el grifo Pecsa de la av. Salaverry, Socabaya; a 14.49 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya; a 13.99 soles en el grifo Grupo Corzo, Socabaya; a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 15.39 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 28 de noviembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.95 soles en el grifo Milagritos, en la av. Salaverry, en Socabaya; a 5.53 soles en el grifo Pecsa de la av. Salaverry, Socabaya; a 5.80 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 28 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 45.50 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 44.00 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.