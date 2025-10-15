Hace 15 años, Felipe de Borbón, hoy Rey Felipe VI de España, estuvo en Arequipa junto a su esposa, Leticia en una visita que duró 10 horas. Llegó el 25 de noviembre del 2010 invitado por el entonces presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillen Benavides, con motivo de la inauguración del Tambo de la Cabezona.

La construcción data del siglo XVII y fue restaurada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que aporto 200 mil dólares, frente a las 7 familias residentes.

Un avión de la fuerza Aérea, trajo desde lima a la pareja real y aterrizó a las 1 de la mañana, cuando fue recibido con todos los honores de Estado por la vicepresidenta de la República, Lourdes Mendoza del Solar junto a Guillén Benavides. En un Mercedes Benz fueron trasladados al hotel Casa Andina de la calle Ugarte y de ahí al Monasterio de Santa Catalina, donde fue recibido por las religiosas de la congregación y recorrieron los ambientes. En el Claustro Mayor se reunió con algunos residentes españoles, finalmente visitó la celda de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo.

Recuerdo que la princesa Leticia compró un jaboncillo de perejil y degustaron de un vaso de chicha. Fueron después al puente Bolognesi y el Tambo de la Cabezona, donde fue recibido por los residentes.

ALMUERZO REAL

“Quiero dar un agradecimiento público y de todo corazón por la invitación efectuada por el Presidente de la República y del Gobierno Regional, por la acogida y atenciones que hemos recibido a lo largo de este día, hemos gozado de la generosidad y cordialidad del esplendor de su historia y cultura, de la belleza de su paisaje y monumentos, gracias a todos por hacernos sentir como en casa en esta tierra de la que estamos cada vez más enamorados”, expreso el ahora Rey Felipe VI frente a unos 100 invitados al almuerzo en la Casona del Moral, de propiedad del BCP.

“Con este aire limpio y esta luz única, quiero recordar el llamamiento que hizo Mayta Cápac, quien exclamo Ari Quepa, que quiere decir quedamos aquí, también recordamos a los hijos del Misti, como el Premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa”, sentenció. El almuerzo, aprobado por la Casa del Rey, estuvo compuesto por un pastel de papa con rocoto relleno, picante de camarón con arroz y choclitos, todo ello se acompañó con un mouse de lúcuma con frutas rojas y de vista se sirvió vinos blancos y tintos.

Ayer volvió a la ciudad el Rey Felipe VI para participar hoy en la sesión inaugural del X Congreso de la Lengua Española (X CILE) en Arequipa y estará junto a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, Juan Gabriel Vásquez, Giovanna Pollarolo, Oswaldo Chanove, Javier Cercas, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.