Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este lunes 16 de marzo en la región Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:36 a. m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 3 kilómetros al noreste de Chala, en la provincia de Caravelí.
Lee: Arequipa: Carlos Jaico a favor de la agrominería
Características del movimiento telúrico
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0142, el evento presentó las siguientes características:
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 78 kilómetros
- Latitud: -15.84
- Longitud: -74.23
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.
Lee también: Identifican a transportista muerto tras despiste en la vía Cerro Verde, Arequipa
Perú, país con alta actividad sísmica
El Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.
Por ello, especialistas recomiendan mantener planes de evacuación y mochilas de emergencia para actuar con rapidez ante un movimiento telúrico de mayor intensidad.