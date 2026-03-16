Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este lunes 16 de marzo en la región Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 06:36 a. m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 3 kilómetros al noreste de Chala, en la provincia de Caravelí.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0142

Fecha y Hora Local: 16/03/2026 06:36:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 78km

Latitud: -15.84

Longitud: -74.23

Referencia: 3 km al NE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/B4mSh8lX8c — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 16, 2026

Características del movimiento telúrico

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0142, el evento presentó las siguientes características:

Magnitud: 4.0

4.0 Profundidad: 78 kilómetros

78 kilómetros Latitud: -15.84

-15.84 Longitud: -74.23

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.

Perú, país con alta actividad sísmica

El Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

Por ello, especialistas recomiendan mantener planes de evacuación y mochilas de emergencia para actuar con rapidez ante un movimiento telúrico de mayor intensidad.