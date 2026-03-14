El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, se mostró a favor de impulsar la agrominería turística para que ambas actividades económicas se desarrollen sin ningún conflicto entre las mismas.

Jaico arribó la mañana del viernes a Arequipa, y en una conferencia realizada en el local de la Junta de Usuarios del Chili Regulado Clase A, indicó que la actual Ley que protege el medio ambiente debe ser mejorada, no bastando solo con la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de las empresas que pretendan explotar los recursos del país.

ACLARACIÓN

Al ser consultado sobre su posición respecto a las manifestaciones anunciadas contra el proyecto Tía María, señaló que el Gobierno debe ser el primero en dar la cara frente a este tipo de conflicto.

“El Estado debe intervenir para que estos proyectos mineros tengan los elementos esenciales, en primer lugar, todo lo que es la Ley Medioambiental, un respeto importante a la ley y segundo, el respeto por la licencia social, solo así podremos avanzar en los proyectos mineros, tanto aquí en Arequipa como a nivel nacional”, explicó. Aunque mencionó que la licencia social es obligatoria, haciendo mención a la Ley de Consulta previa, esta solo aplica para aquellas zonas donde se encuentran asentadas comunidades indígenas, tal y como lo estipula la Ley N° 29785.

TE PUEDE INTERESAR