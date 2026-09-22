Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este martes 22 de septiembre de 2026 en la región Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0689, el movimiento ocurrió a las 04:56:07 horas y su epicentro se localizó a 19 kilómetros al suroeste de Vítor, en Arequipa.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0689

Fecha y Hora Local: 22/09/2026 04:56:07

Magnitud: 4.2

Profundidad: 30km

Latitud: -16.60

Longitud: -72.04

Intensidad: IV Vitor

Referencia: 19 km al SO de Vitor, Arequipa - Arequipahttps://t.co/0ApgFGmDqM — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 22, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 30 kilómetros

El IGP precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 30 kilómetros, con coordenadas de latitud -16.60 y longitud -72.04.

La intensidad fue estimada en grado IV en Vítor, de acuerdo con el reporte difundido por la institución.

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica del país mediante sus redes de sensores y sistemas de vigilancia.

Datos del sismo registrado en Arequipa

El movimiento telúrico fue reportado durante la madrugada y corresponde al registro sísmico número 0689 del año 2026 emitido por el IGP.

Hasta la publicación inicial del reporte no se consignaron, en la información revisada, daños materiales o personales asociados al evento.