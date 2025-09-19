Desde ayer, el centro de salud de PeruArbo ubicado en el distrito de Cerro Colorado, alberga la base del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), con la finalidad de intervenir con prontitud a las emergencias que se registren en el Cono Norte de la ciudad, como los heridos producto de accidentes de tránsito.

No se trata de una base nueva ni se ha ampliado el servicio, lo que se ha hecho es trasladar el equipamiento, ambulancia y personal que ya venía laborando en las instalaciones de la Gerencia Regional de Salud, desde su inauguración en abril del año pasado.

El Gerente Regional de Salud, Walther Oporto, justificó el traslado de la base hacia el Cono Norte por la gran cantidad de heridos que se registran en la vía hacia Puno, donde, efectivamente, hay una gran cantidad de accidentes de tránsito, según reportes de los agentes de la Policía de Carreteras.

Agregó que el traslado de la base no significa la desatención de la zona sur de la ciudad, las incidencias que ocurran en esta parte estarán cubiertas por el servicio instalado en el hospital Goyeneche. “No se va a quedar sin atención de emergencias”, dijo el gerente.

Actualmente, el Samu cuenta con tres bases en la que laboran más de 40 personas, entre médicos, enfermera, operadores y pilotos de las ambulancias. Están la del hospital Goyeneche, la reciente inaugurada en PeruArbo y la implementada en el centro de salud La Joya que se encarga de atender a las emergencias de la zona, entre ellas los accidentes que pueda ocurrir en la Carretera Panamericana Sur.

Las personas que requieren ser atendidas por alguna emergencia pueden llamar al 106 para desplazar una ambulancia en la que irá un médico que decidirá el tipo de atención que requiere el paciente y si necesita ser trasladado a un hospital, ya sea del Minsa o de EsSalud.