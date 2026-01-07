La Sunedu fortalecerá sus acciones de supervisión en Arequipa mediante el despliegue de equipos técnicos especializados en las universidades locales. El superintendente Vicente Espinoza Santillán informó que se busca una mayor articulación con las casas de estudio de la región.

El enfoque de estas intervenciones será permanente, preventivo y orientador, con el fin de acompañar a las instituciones en la normativa vigente. Espinoza Santillán señaló que la presencia en el territorio permite asegurar que las universidades no solo cumplan con los reglamentos, sino que mejoren.

Las acciones priorizarán la verificación de servicios complementarios como tutoría, bienestar universitario y los mecanismos para la atención de denuncias. La entidad supervisora comprobará que estos beneficios estén operando realmente y no se limiten únicamente a una revisión de documentos. Se busca que el soporte al estudiante sea tangible y eficiente en todas las facultades supervisadas en la ciudad.

Asimismo, se reforzarán los espacios de diálogo con las autoridades universitarias para brindar asistencia técnica y prevenir conflictos internos. La Sunedu busca una relación cercana que permita corregir oportunamente situaciones que pongan en riesgo a la comunidad universitaria.

Espinoza destacó que esta descentralización es parte de una política nacional para proteger los derechos de los alumnos peruanos. Afirmó que Arequipa ha sido catalogada como una región prioritaria dentro del plan institucional de supervisión transparente y de alta calidad.