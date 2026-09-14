Una potente explosión registrada la noche del sábado 12 de septiembre sembró temor entre los vecinos del sector La Rinconada, en la parte alta del distrito de Mariano Melgar, luego de que desconocidos detonaran un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la manzana G, sección 2.

La detonación abrió un gran forado en la estructura metálica del inmueble y provocó daños en al menos dos viviendas aledañas, cuyas ventanas quedaron rotas y rajadas por la fuerza de la onda expansiva.

El estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda, generando momentos de pánico entre los residentes de la zona. La propietaria de la vivienda, L. H. y los otros ocupantes de la vivienda atacada, entre ellas la inquilina de nacionalidad extranjera salieron inmediatamente tras escuchar la explosión, pero no lograron identificar a los responsables, por lo que comunicaron el hecho a la central de emergencias 105 de la Policía Nacional.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría Jerusalén, especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) y detectives del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri Arequipa, quienes iniciaron las diligencias para recoger evidencias y determinar el origen del ataque.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que los propietarios aseguraron no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos antes del atentado, una situación que complica las primeras hipótesis del caso. El atentado también dejó preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron sentirse expuestos frente al incremento de hechos violentos.

Una de las afectadas reclamó por los daños materiales ocasionados en su vivienda. “¿Quién va a pagar los daños en mi propiedad? Tengo ventanas rotas y otras están rajadas”, manifestó. Como parte de las investigaciones, la Divincri revisará imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas y negocios cercanos para identificar a los autores y reconstruir su ruta de escape.

El caso cobra especial relevancia debido a que se trata del segundo ataque con explosivos registrado en Arequipa en menos de una semana. A ello se suman otros hechos violentos ocurridos recientemente en Miraflores y Cayma, situaciones que mantienen en alerta a las autoridades ante una posible escalada de atentados vinculados a extorsiones u otras actividades delictivas.

Es el caso de la explosión registrada el 26 de agosto frente a una ferretería del sector II de Casimiro Cuadros, en el distrito de Cayma. En aquella oportunidad, un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta lanzó el artefacto explosivo contra el establecimiento. La víctima de ese ataque informó a la Policía que no había respondido llamadas provenientes de números desconocidos y tampoco abrió un video de visualización temporal que había recibido en su celular. Esta situación fue considerada por los investigadores como un posible indicio relacionado con un caso de extorsión.

Asimismo, el 2 de agosto, un motociclista disparó en tres oportunidades contra una vivienda de la urbanización Los Ángeles, ubicada en la parte baja de Cayma. Pese al tiempo transcurrido, no se han dado informaciones respecto a lo que podría haber ocasionado los ataques, pero el denominador común es que las víctimas aseguran que no han sido extorsionadas o amenazadas por alguien.