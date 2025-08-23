La división entre los dirigentes del valle de Tambo es cada vez más visible. El vocero Mario Chirapo confirmó la existencia de problemas internos entre el grupo que se opone al proyecto minero Tía María, lo que genera la existencia de dos grupos, uno de ellos representando por Miguel Meza y el otro grupo de agricultores.

“Hay dos grupos trabajando, y estos dos grupos tienen un solo fin, que es en contra de Tía María. Puede haber problemas, pero hay dos grupos”, expresó, recalcando que esta división no perjudica el único fin que tienen.

NUEVOS

Frente a una renovación de dirigentes y voceros, Chirapo manifestó que está de acuerdo con este pedido, “yo estoy de acuerdo, soy un vocero y puedo dar un paso al costado, que deje de ser vocero no implica que deje de seguir luchando”, señaló a su salida de la Prefectura Regional de Arequipa, a donde acudió a solicitar una reunión con funcionarios de alto nivel del Ejecutivo nacional.

En cuanto a algunos nuevos rostros que asoman a la dirigencia, subrayó que espera se trate de agricultores netos del valle de Tambo. Frente a los cuestionamientos en los que se le involucra haber acudido hasta la oficina de Southern Perú, Chirapo indicó que solo fue para dejar una carta notarial a fin de agotar la vía administrativa, “esa carta ha sido dirigida a la oficina de Southern, que no nos han recibido”, manifestó. Esta misiva también fue un acuerdo de la reunión del 12 de julio, en la que se notó el divisionismo entre el grupo.

REUNIÓN

El vocero llegó hasta la Prefectura Regional de Arequipa para presentar una solicitud de reunión con altos funcionarios del Ejecutivo nacional para escuchar su negativa al proyecto minero.

La propuesta de esta reunión es que se efectúe en el estadio de Deán Valdivia, aunque no se fijó una fecha definida, pese a que el proyecto avanza.