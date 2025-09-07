Este sábado se jugaron los partidos de ida de la II Fase de la Etapa Provincial del Torneo Federación. En el estadio Ciudad Mi Trabajo de Socabaya se jugaron 5 partidos en los cuales 2 de los clubes tienen medio boleto a la siguiente instancia tras ganar sus respectivos encuentros con goleadas.

En el primer partido del día Deportivo Strangers de Sachaca sacó una importante ventaja de dos goles ante Huracán Verdolaga, este partido por la categoría Sub-15.

En el segundo encuentro, nuevamente Strangers de Sachaca, esta vez por la categoría Sub-17, logró imponerse por 4 a 0 ante la Escuela Rayo Chachani de Cerro Colorado, tras ello, FBC Melgar de Sachaca también logró una goleada de 4 a 1 ante Defensor Israel Semillas de Mariano Melgar, esto por la Sub-15.

En el cuarto partido del día, Cantolao Bustamante, de José Luis Bustamante y Rivero, sacó un preciado empate a un gol con FBC Melgar por la Sub-13.

Los partidos de vuelta se juegan el próximo fin de semana.

DEFINICIÓN

La clasificación se define por puntos, en caso de igualdad el ganador se determina por la diferencia de goles.