Los trabajadores de diferentes hospitales y redes de salud de Castilla y Camaná, contratados bajo la modalidad CAS COVID-19, protestan en la ciudad de Arequipa para pedir el nombramiento excepcional en los puestos que laboran.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen para autorizar el nombramiento excepcional y por única vez a 1679 servidores de la salud contratados. Los profesionales piden que el Congreso de la República apruebe hoy en primera votación, es decir, obtener al menos 87 votos.

La bióloga Valery Salazar indicó que los trabajadores ingresaron por concurso y se encuentran laborando por la modalidad CAS indeterminado, con salarios bajos que en puestos como limpieza, chofer, perciben menos del sueldo mínimo. Indicó que al laborar por 5 años, durante la época más crítica de la pandemia, en condiciones precarias, les corresponde este nombramiento excepcional y pasar al régimen laboral del DL 728.

El nombramiento de los trabajadores estaba agendado en el Congreso de la República para la semana pasada; sin embargo, se postergó a causa de la crisis política, debido a la vacancia de la entonces presidenta Dina Boluarte.