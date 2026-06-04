El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destinó S/71 347 a favor del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) para continuar con el suministro gratuito de agua potable a poblaciones vulnerables que no cuentan con acceso al servicio.

La transferencia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 219-2026-Vivienda. Los recursos permitirán financiar la distribución de agua a través de camiones cisterna en sectores urbanos donde habitan familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

Desde el sector Vivienda indicaron que esta medida busca garantizar el acceso al recurso mientras se desarrollan proyectos de infraestructura que permitan brindar un servicio permanente a estas poblaciones.

La norma establece que el monto transferido, con cargo al presupuesto institucional correspondiente al Año Fiscal 2026, deberá ser utilizado exclusivamente para la distribución gratuita de agua potable y no podrá destinarse a otros fines.

Asimismo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) verificará el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esta norma.