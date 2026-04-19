El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de la Oficina Regional Sur Arequipa, ejecutó el traslado de ocho internas del penal de la provincia de Camaná al penal de Mujeres de Arequipa, con el fin de garantizar la seguridad en los recintos.

La medida se adoptó debido a que las internas se encontraban recluidas en un espacio que no contaba con las condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura, situación que dificultaba su proceso de rehabilitación.

El traslado estuvo a cargo del personal de seguridad de la región, quienes resguardaron a las internas desde su penal de origen hasta su nuevo destino en la ciudad de Arequipa.

Cabe mencionar que las internas se encuentran procesadas y sentenciadas por delitos como trata de personas, explotación sexual y organización criminal, entre otros.

En la operación participó directamente el director regional, Arturo Gonzales Lazo, en cumplimiento de la Resolución Directoral n.º 065-2026-INPE-ORSA.