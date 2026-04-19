El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautó teléfonos celulares y otros objetos prohibidos durante una requisa realizada en el establecimiento penitenciario de Arequipa Varones.

La intervención se efectuó en el pabellón 3 de mediana seguridad, cuadra 2, donde el personal penitenciario descubrió un maletín de color negro escondido debajo de un camarote. En su interior se encontraron teléfonos celulares, un cabezal de cargador y un cable USB.

Tras el hallazgo, el interno Anthony F. A. reconoció ante las autoridades ser propietario del maletín y de los objetos incautados. Como consecuencia, el INPE iniciará un proceso administrativo disciplinario en su contra, el cual podría terminar con su traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad.

El hallazgo fue comunicado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para que realicen las diligencias correspondientes conforme a ley.