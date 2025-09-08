Un corte programado del servicio de agua potable en Arequipa afectará 141 mil 363 conexiones en 13 distritos de la provincia de Arequipa este martes 9 de setiembre.

Los distritos afectados con Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Socabaya, Tiabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, Miraflores, Sachaca y Yanahuara.

De acuerdo a Sedapar, la suspensión será desde las 6:00 hasta las 23:30 horas del mismo día. Los trabajos serán de limpieza y desinfección en reservorios.

La entidad garantiza que el restablecimiento del servicio se cumplirá en el horario restablecido. Se recomienda que los residentes de las zonas afectadas almacenen agua con anticipación, de forma prudente.

VER CUADROS:

Corte de agua en Arequipa este martes 9 de setiembre

Corte de agua en Arequipa este martes 9 de setiembre

Corte de agua en Arequipa este martes 9 de setiembre

Corte de agua en Arequipa este martes 9 de setiembre

Corte de agua en Arequipa este martes 9 de setiembre