Un camión quedó varado esta tarde en la Variante de Uchumayo como consecuencia de la laguna que se formó en la zona. El zanjón de la vía rápida se llenó rápidamente con agua procedente de las vías auxiliares, lo que provocó que el vehículo quede sumergido en cuestión de minutos.

El conductor tuvo que salir del camión y ante el peligro, cargó a su copiloto en hombros para retirarlo del pozo de agua que con el pasar de los minutos crecía. Sin embargo, no pudo evitar que el agua cubriera su vehículo en aproximadamente el 75% en pocos minutos.

El hecho causó el malestar de los conductores luego que el Gobierno Regional de Arequipa, anunció la permanencia constante de una motobomba y 3 cisternas para extraer el agua, sin embargo, durante la emergencia de hoy no había dicha ayuda.

Posteriormente, desde el Gobierno Regional de Arequipa informaron que tras la inundación de la Variante retiraron el vehículo y extraen el agua.

Según el reporte del Senamhi, la intensidad de la lluvia registrada esta tarde varió en cada distrito, en el Cercado de Arequipa fue de 7.6 litros por metro cuadrado, en Selva Alegre 10.4, en Hunter fue de 5.1.

VIDEO