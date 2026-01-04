Un grupo de venezolanos se mostró contentó por la intervención realizada por militares de Estados Unidos a su país para capturar al dictador Nicolás Maduro. Los extranjeros no dudaron en arengar a favor de su país ante los cambios que se están realizando durante las últmas horas.

“Esperamos que sea un cambio para bien, la caída de Maduro nos despertó con mucha alegría, como pueblo hemos pasado mucho sufrimiento, lo que generó que migremos a otros países, dejando a nuestras familias”, indicaron.

OPINAN

La eventual captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos no provocaría un retorno inmediato de migrantes a su país, sino un proceso gradual y de largo plazo. Así lo señaló el analista político Oswaldo Calle Talavera, quien precisó que un cambio de escenario político no garantiza condiciones inmediatas para el regreso de la población que salió del país.

El especialista explicó que, en el corto plazo, Venezuela no cuenta con la estabilidad política, social ni logística necesaria para recibir a millones de ciudadanos. A ello se suma la existencia de restricciones aéreas y dificultades para el tránsito terrestre, lo que impide un retorno masivo y ordenado de migrantes venezolanos desde otros países de Sudamérica.

En el caso del Perú, donde reside una de las comunidades venezolanas más numerosas de Latinoamérica, el impacto sería limitado en lo inmediato. Calle Talavera indicó que muchos migrantes ya han logrado insertarse laboral y socialmente, por lo que no tomarían la decisión de regresar sin garantías de seguridad y oportunidades en su país de origen.