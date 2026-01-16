Un total de nueve playas de la región Arequipa han sido calificadas como no saludables debido a la presencia de residuos sólidos y la falta de limpieza adecuada en las arenas. Por ello, se hizo un llamado a los municipios locales y visitantes para cuidar de estos espacios de esparcimiento.

De acuerdo con la encargada de la Dirección de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, Emiliana Aro, se verificó la calidad microbiológica del agua, limpieza y disponibilidad de servicios higiénicos, y en caso de incumplir con un requisito, la calificación es negativa.

En la provincia de Camaná, seis playas han sido consideradas no saludables por dos semanas consecutivas. Se trata de La Punta, La Primavera, Las Gaviotas, Pozo Colorado, Panamito y Los Cerrillos.

Mientras tanto, en la provincia de Islay, de las 10 playas evaluadas, tres no cumplen con las condiciones sanitarias. Son Sombrero Grande, Catarindo y la primera playa de Mollendo.

Emiliana Aro señaló que las observaciones realizadas no han sido corregidas, por lo que se ha exhortado a las municipalidades a cumplir con las disposiciones sanitarias. Asimismo, instó a los veraneantes a ser responsables con el cuidado de las playas.