Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Santa María (UCSM) llevaron alimentos a 98 perritos de La Casa de Amelie, ubicado en las afueras de ciudad de Arequipa.

Bajo el nombre “Huellitas IISE”, se motivó a un grupo de voluntarios para llevar estos insumos a los canes que residen en el albergue, el cual está a cargo de Magdalena Chicata. La encargada expresó con pesar que se ven afectados por la falta de luz y agua.

En esta visita, se hizo la entrega de croquetas, verduras, fideos, utensilios de limpieza y detergentes, además de compartir tareas de higiene y apoyo en el cuidado de los animales.

“Fue una experiencia muy especial, porque entendimos que con pequeños gestos podemos generar un gran impacto en la vida de quienes más lo necesitan, en este caso nuestros amigos de cuatro patas”, señalaron los voluntarios al culminar la actividad.

Cabe mencionar que la actividad estuvo organizada por el Departamento de Relaciones públicas del IISSE.