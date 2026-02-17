Un repudiable asalto se registró el 15 de febrero en el sector conocido como “La Hondonada”, ubicado en el Pueblo Joven Túpac Amaru, en el distrito de Marcona. Al promediar las 4:00 de la madrugada, dos jóvenes que caminaban por la vereda fueron interceptados por tres sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

Delito en la zona

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia privadas instaladas en puntos estratégicos del sector, exactamente a las 4:31 a.m. los tres individuos descendieron de la unidad menor y abordaron directamente a la pareja. Con los rostros cubiertos por capuchas y gorras para evitar ser identificados, redujeron violentamente a sus víctimas y las despojaron de sus pertenencias de valor.

La Policía Nacional del Perú ya habría tomado conocimiento del caso y se espera que las grabaciones de video contribuyan a la identificación y captura de los responsables. Vecinos del sector expresaron su preocupación por la inseguridad en horas de la madrugada y solicitaron mayor presencia policial y patrullaje preventivo para evitar que este tipo de hechos se repitan en la zona.

VIDEO RECOMENDADO