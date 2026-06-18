El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho logró 16 años de pena privativa de la libertad efectiva, en primera instancia, en contra del capitán PNP Vladimir Ramírez Moore (51), por el delito de tráfico de influencias, por cobros ilegales a postulantes a la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Ayacucho y Chorrillos, en el periodo 2022.

Postulantes a la Escuela PNP

El fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe sustentó que al menos 9 personas fueron engañadas por el oficial policial, el cual, aprovechando su cargo de capitán, aseguró mover influencias entre los funcionarios encargados del proceso de admisión de ambas escuelas de la PNP, y garantizó el ingreso directo a jóvenes postulantes.

A las familias de los postulantes se les solicitó entre 12 mil hasta 23 mil soles, quienes pagaron más de la mitad, consiguiendo el sentenciado recaudar alrededor de 150 mil soles. Al ver ellos que no lograron el ansiado ingreso, exigieron la devolución de su dinero. Algunos firmaron un supuesto documento de préstamo ante el capitán Ramírez, modalidad que el imputado adoptó para evitar responsabilidades penales posteriores.

Ante la exhaustiva investigación del representante del Ministerio Público y la contundencia de las pruebas, V. R. M., quien se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, fue sentenciado a pena carcelaria efectiva; asimismo, deberá pagar más de 43 mil soles de multa y 230 mil soles de reparación civil más devengados en favor del Estado. También se le impuso la inhabilitación por el lapso de 16 años.

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