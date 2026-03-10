El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Lee Harold Peña Flores, investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de delitos de peligro común – fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado peruano.

Investigación fiscal

La medida coercitiva será computado desde el 3 de marzo de 2026, fecha de la intervención policial, y vencerá el 2 de diciembre de 2026. Cabe señalar que, Lee Harold Peña Flores se desempeñaba como suboficial de tercera de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú en Ica.

De acuerdo con los hechos expuestos, el 3 de marzo de 2026, personal de la Policía Nacional del Perú – Escuadrón Verde de Ica, intervino al investigado cuando se encontraba en posesión de una motocicleta lineal marca KTM, modelo 200 DUKE, la cual no contaba con placa única de rodaje y presentaba números de identificación (VIN y número de motor) regrabados, los cuales no corresponderían a los originales del fabricante, según el Informe Pericial de Identificación Vehicular N.° 235-2026-OC-AIV.

Asimismo, durante la intervención se le halló un arma de fuego marca DERYA, color negro, calibre 9 x 19 mm, con dos numeraciones de serie distintas, además de una cacerina encastrada desabastecida. Las pericias iniciales advirtieron inconsistencias entre los números de serie del arma y los consignados en el certificado correspondiente, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

El delito investigado se encuentra previsto en el artículo 279-G del Código Penal, que sanciona la fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego, ilícito que contempla penas que van desde los ocho hasta los doce años de pena privativa de libertad, pudiendo agravarse de doce a veinte años cuando el agente es miembro de la Policía Nacional del Perú, entre otros supuestos establecidos por la ley.

Con esta decisión, el órgano jurisdiccional dispuso la medida de prisión preventiva a fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal y asegurar la presencia del investigado durante las diligencias correspondientes.

