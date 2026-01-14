En la sede de la División de Secuestros, Trata de Personas y Extorsiones, la madre de un joven identificado como Anderson solicitó públicamente su derecho a réplica tras haber sido vinculado, según ella de manera injusta, con la desaparición de una menor de 14 años ocurrida el pasado 9 de enero.

Vinculación falsa

Según explicó, la menor fue finalmente ubicada por la Policía en una mototaxi de placa C63576, de color rojo, junto a otra persona distinta a su hijo, confirmándose, de acuerdo a su versión, que Anderson no se retiró con la adolescente. La madre aseguró que desde un inicio su hijo manifestó que la menor abordó una mototaxi roja, versión que ahora habría sido corroborada con el hallazgo de la joven.

La denunciante afirmó que la menor mantenía previamente una relación con su sobrino, quien es menor de edad, y que posteriormente habría contactado a su hijo solo en calidad de amigo. Pese a ello, dijo que en redes sociales y algunos medios se difundió el nombre completo de Anderson, afectando gravemente su honra, su estabilidad emocional y su continuidad en los estudios y el trabajo, según indicó.

Finalmente, la madre exigió que se rectifiquen públicamente las acusaciones vertidas contra su hijo y anunció que tomará acciones legales por el presunto daño moral y las agresiones denunciadas contra su sobrino durante las diligencias. En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las circunstancias de la desaparición y determinar responsabilidades conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO