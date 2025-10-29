Un trágico accidente aéreo ocurrido cerca de la zona de operaciones de la Planta de Gas Natural Malvinas, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco), dejó como saldo tres personas fallecidas.

De acuerdo con un comunicado emitido por Pluspetrol, la aeronave siniestrada pertenecía a la empresa Helisur y se encontraba realizando maniobras de carga cuando se produjo el accidente.

Los tres tripulantes, todos trabajadores de Helisur, perdieron la vida en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 2:30 p.m., mientras el helicóptero efectuaba maniobras de descarga en el área de operaciones aéreas de la planta.

Ante la emergencia, Pluspetrol informó que se activaron de inmediato los protocolos de respuesta y asistencia.

“Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes”, indicó la empresa en su pronunciamiento oficial.

Además, Pluspetrol precisó que se encuentra en constante coordinación con la compañía Helisur y con las autoridades competentes para facilitar las acciones necesarias tras el siniestro.