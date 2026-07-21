Pumamarca, la ‘Ciudad de los pumas’, se ubica en Ollantaytambo, provincia de Urubamba (Cusco), combina historia, arquitectura inca e impresionantes paisajes naturales, sin embargo la falta de una vía asfaltada hace que miles de familias del entorno no puedan despegar el turismo hacia la zona.

Es así que el asfaltado de esta vía es impulsado por el Gobierno Regional del Cusco, a través del Plan Copesco y beneficiará directamente a más de 11 000 pobladores con una inversión superior a los 15 millones de soles.

De esta manera, los turistas nacionales y extranjeros podrán admirar la belleza de dicho complejo en solo 10 minutos de recorrido cuando concluya el asfaltado de 3.7 kilómetros de vía hacia el complejo arqueológico. De igual manera, permitirá facilitar la integración del circuito turístico del Valle Sagrado y abrirá nuevas oportunidades para el fortalecimiento del turismo.

El proyecto contempla dos componentes fundamentales. El mejoramiento vial y la implementación de infraestructura turística para consolidar una propuesta integral que permitirá diversificar la oferta turística regional y posicionar a Pumamarca como un nuevo destino de primer nivel dentro del circuito de Urubamba.

En ese marco, el componente vial registra un avance cercano al 80 % y destaca la culminación del puente Muris, la construcción de cunetas, alcantarillas, muros de contención, enrocados y obras de protección, mientras que en la etapa final se ejecutará la carpeta asfáltica y el adoquinado para garantizar una transitabilidad segura y permanente.

Asimismo, el componente turístico presenta avances con la construcción de paradores turísticos, una plaza artesanal, servicios higiénicos, señalización, tótems interpretativos y espacios destinados a promover el turismo vivencial y comunitario. Registra un avance del 47 %.

“Con este tipo de proyectos, construimos oportunidades para las familias, impulsamos el turismo, fortalecemos la economía local y abrimos nuevas posibilidades para las futuras generaciones”, sostuvo al respecto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.