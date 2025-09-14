El Colectivo de Acción Ambiental, Social, y Cultural Patria Verde sin Fronteras (PVF), con sede en Cusco, plantó que el Gobierno central gestione ante el Banco Central de Reserva (BCR) la emisión de monedas o billetes con la imagen del papa León XIV, en homenaje a su trayectoria.

Según la agrupación, la iniciativa no solo resaltaría la vida del pontífice, sino también podría reforzar la fe católica y dinamizar el turismo, particularmente en el norte del país.

“Una de las formas de rendir homenaje al Papa León XIV también es mediante la emisión de billetes y/o monedas con su figura y que mejor en sus 70 años de vida”, mencionó el activista ecocultural de PVF- agrpación de origen cusqueña, Rodolfo Rojas Villanueva.

Como se conoce, Robert Francis Prevost, papa León XIV, ha marcado un hito en la historia, luego de ser el primer pontífice estadounidense, nacionalizado peruano, en conseguir el papado.

Residió en el Perú por varios y fue obispo de Chiclayo, siendo reconocido por los ciudadanos con sus acciones y labores.

Según el activista Rodolfo Rojas Villanueva, vocero de PVF, acuñar monedas o imprimir billetes sería una expresión de reconocimiento cultural y religioso.

“Actualmente, millones de peruanos, en el Perú y el mundo, se identifican con el Santo Padre, pues su imagen tiene un profundo significado religioso y cultural para los peruanos. Lo sentimos como un padre o un hermano más”, apuntó Rojas Villanueva.