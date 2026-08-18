La ONPE, a través de su Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco, informó que, por primera vez, se instalará un local de votación en el centro poblado de Checcapucara, ubicado en el distrito de Omacha, provincia de Paruro, región Cusco, como parte de la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta medida permitirá facilitar el acceso al voto de los ciudadanos de esta zona rural y reducir las distancias que deben recorrer para participar en la jornada electoral.

Al respecto, el jefe de la Odpe Cusco, Wilson Chirinos, señaló que esta iniciativa forma parte del compromiso para acercar el sistema electoral a las poblaciones más alejadas y generar mejores condiciones para su participación. “Con la instalación de este local de votación, los ciudadanos de Checcapucara y de las zonas cercanas podrán ejercer su derecho al voto en un lugar más próximo a sus hogares, evitando los largos desplazamientos que anteriormente debían realizar. De esta manera, contribuimos a reducir las brechas de acceso al voto y facilitamos la participación de la ciudadanía”, manifestó.

En la comunidad campesina de Checcapucara se habilitará por primera vez un local de votación en una institución educativa de la localidad, donde se instalarán dos mesas de votación para atender a aproximadamente 400 electores.

Anteriormente, los ciudadanos de esta zona debían trasladarse hasta los centros de votación de Omacha, Antapallpa y Sahua Sahua. Para ello, realizaban recorridos de aproximadamente dos horas en transporte y entre cuatro y seis horas a pie desde la carretera hasta llegar a la capital del distrito de Omacha, lo que representaba una importante dificultad para ejercer su derecho al voto.

La instalación de este nuevo local de votación beneficiará también a los electores de los anexos de Tikamayo, Hatuncancha y Colchapampa, quienes contarán con un local de votación más cercano para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La Onpe informó que, como parte de la preparación del proceso electoral, se desarrollarán acciones de información y capacitación dirigidas a los actores electorales de esta localidad, con el objetivo de contribuir al adecuado desarrollo de la jornada electoral.