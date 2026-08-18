En una campaña que se realizó los días 14 y 15 de agosto en la plaza Túpac Amaru, del distrito cusqueño de Wanchaq, ‘Raeechúfate’ logró la recolección de media tonelada de electrónicos en desuso.

Durante la iniciativa orientada a concientizar en la población la correcta disposición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), vecinos e instituciones educativas entregaron pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y componentes de computadoras que ya no se encontraban en uso.

Los residuos recolectados serán entregados a la empresa Recolecc, encargada de su tratamiento y manejo adecuado, evitando que estos materiales sean descartados junto con los residuos comunes y puedan generar impactos negativos en el ambiente.

La actividad también incluyó un reconocimiento a quienes reunieron la mayor cantidad de residuos. En la categoría de instituciones educativas, el primer lugar correspondió a la I.E. PNP Arturo Palomino Rodríguez; mientras que, en la categoría individual, el reconocimiento fue para Andru Gastañaga.

“Cabe destacar que el objetivo de la campaña fue promover entre la ciudadanía la disposición responsable de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, impulsando prácticas orientadas al adecuado manejo de residuos y al cuidado del ambiente en el distrito”, citaron las autoridades de Wanchaq.