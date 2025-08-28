Agentes de la Policía de Turismo en Cusco, detuvieron a un conductor de bus, acusado de rebuscar en las pertenencias de sus pasajeros y hurtarles dinero en efectivo, mientras estos realizaban un tour privado.

El hecho se registró en inmediaciones del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, donde Rolando Nina (38), había llegado a bordo de su unidad de transporte, trasladando un grupo de visitantes rumanos.

En el lugar los visitantes descendieron para realizar un recorrido y tomarse fotos, pero a la vuelta se darían con la sorpresa que sus efectos personales habían sido manipulados, según la denuncia.

“Dicha persona al ser increpada por los agraviados negó haber realizado dicho acto, por lo que solicitaron la intervención policial. Al realizar un registro personal y vehicular, hallaron entre las pertenencias del conductor el dinero sustraído, S/ 1 300, US$ 590Y 70 euros”, citaron desde la Policía en Cusco.

Lamentable

En un vídeo grabado por las víctimas, estas le reclaman al conductor por su accionar, incluso le ofrecen pagarle la suma que habían acordado por sus servicios a fin de que devuelva lo sustraído. “Ya nos has malogrado el viaje, por favor devuelve todo, un estudiante te vio agarrando las mochilas”, se oye en el clip.

Finalmente, el grupo de pasajeros fue auxiliado por personal policial, que condujo al chofer junto a los turistas hasta la Policía de Turismo, donde se sentó la debida denuncia.

Cabe mencionar que, pese a haber sido detenido en flagrancia delictiva, y a haber sido puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Turismo del Cusco, el acuaado de hurto fue puesto en libertad por parte del Poder Judicial.