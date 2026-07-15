La Contraloría General de la República (CGR), detectó indicios de hechos con irregularidades por parte de servidores de la Municipalidad Provincial de Paruro (Cusco) que distribuyeron, el 23 de marzo de 2026, refrigerios que carecían de las autorizaciones de salubridad vigentes a los asistentes de una jornada de sensibilización ambiental.

En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 007-2026-2-0389-AOP,cuyo periodo de evaluación comprendió del 11 al 23 de marzo de 2026, se señala que la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la comuna repartió a los participantes de la conmemoración por el Día Internacional del Agua, un lote remanente de barras de granola cuyo código sanitario impreso en los empaques se encontraba vencido desde agosto de 2021.

La verificación en las plataformas oficiales reveló, incluso, que dicha autorización correspondía originariamente a un producto totalmente distinto al que fue entregado en el evento.

El hecho identificado infringió el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, así como la Ley de Inocuidad de los Alimentos, normativas que prohíben expresamente la distribución de productos industrializados sin la respectiva certificación de la autoridad de salud competente. Se evidenció que el proveedor del servicio, habiendo suscrito un compromiso de cumplimiento de los Términos de Referencia (TDR), entregó alimentos que no contaban con el registro sanitario vigente.

Asimismo, se comprobó que la municipalidad procedió a la entrega de los refrigerios a la ciudadanía sin verificar la salubridad como un requisito obligatorio e indispensable para la ejecución del servicio de alimentación de consumo humano.

DATO:

- La Contraloría General notificó a la entidad para que adopte las acciones que corresponden para superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.