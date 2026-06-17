En el marco de las celebraciones por el Inti Raymi, que se realizará este 24 de junio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó a las agencias y prestadores de servicios turísticos la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud para los porteadores que participan en estas actividades.

Los porteadores cumplen una labor fundamental en el desarrollo de los servicios turísticos, ya que transportan equipajes, equipos y provisiones en zonas de difícil acceso para vehículos motorizados. Este tipo de actividad se enmarca en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como una actividad de riesgo.

Por ello, las empresas, agencias de viajes y turismo, o quienes hagan sus veces, tienen la obligación de contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para los porteadores durante todo el periodo en que presten servicios.

Asimismo, los empleadores están obligados a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la Ley N.° 29783 y su reglamento, considerando los peligros y riesgos propios de la actividad, así como el número de trabajadores expuestos

También recordaron que los porteadores deben contar con periodos de descanso que permitan su adecuada recuperación física, evitando la acumulación de fatiga. Además, la pernoctación debe realizarse en ambientes adecuados, bajo techo y que brinden protección frente a las condiciones climáticas, garantizando su seguridad y salud durante los días de servicio.

A fin de promover el cumplimiento de estas obligaciones y prevenir accidentes laborales, la Sunafil ha desarrollado en el sector turismo 350 acciones de orientación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo, beneficiando a 3 719 empleadores y 8 290 trabajadores, durante el periodo 2024-2026. En Cusco, estas acciones permitieron orientar a 599 empresas y 1581 trabajadores.