El partido político Juntos por el Perú ha convocado, a través de sus medios oficiales, a una marcha y manifestación este 19 de junio en la ciudad de Lima, hasta donde convocan a sus simpatizantes a nivel nacional.

Sin embargo, esta convocatoria para “defender el voto ciudadano y la voluntad popular en elecciones”, no habría tenido el impacto esperado, siendo así que, desde varias regiones del país, citaron que no asistirán a la convocatoria.

Es el caso de la región Cusco, donde los ánimos en la interna del partido de Roberto Sánchez parecen estar caldeados, y otros simpatizantes no vinculantes tampoco confirman su asistencia a la marcha en Lima.

Correo obtuvo las declaraciones de Macario Velarde, representante de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, una de las organizaciones sindicales más consolidadas de la región, quien señaló que no asistirán a ninguna protesta en la capital.

“Lo que sí hemos hecho es una bolsa de apoyo económico a favor del partido, aunque no seamos militantes, pero es una forma de mostrar nuestro rechazo a esos resultados (...) Reclamamos por la demora en la entrega de resultados; es algo que nos pone en duda y zozobra, no tenemos garantías de la transparencia”, citó.

También señaló que se mantendrán ‘vigilantes’ de los resultados, sin embargo, descartó cualquier tipo de manifestación en la ciudad del Cusco con respecto a los resultados de las recientes elecciones, más bien señaló que, de darse una eventual victoria de Keiko Fujimori, solo espera que cumpla sus promesas electorales.