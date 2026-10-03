Un incendio forestal de grandes proporciones dejó una persona fallecida y dos heridas en el centro poblado de Yanahuara, distrito y provincia de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas (Cusco).

El siniestro se inició la mañana del viernes 2 de octubre y, hasta el cierre del reporte, continuaba fuera de control.

Miguel Oscco, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco, informó a RPP, que la víctima es un adulto mayor cuya identidad aún no ha sido determinada .

Los dos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cusco con quemaduras de segundo grado y, según el funcionario, permanecen estables y evolucionan favorablemente.

Oscco explicó que las condiciones meteorológicas dificultan las labores de control del incendio. Precisó que la intensa radiación solar, los fuertes vientos y la vegetación seca favorecen la rápida propagación de las llamas, por lo que el siniestro continúa avanzando pese a los trabajos realizados desde tierra.

Ante esta situación, el COER Cusco solicitó apoyo aéreo para combatir el incendio.

El funcionario señaló que los recursos humanos disponibles en tierra están prácticamente agotados y que se realizan coordinaciones con la Fuerza Aérea del Perú para desplegar medios aéreos.

El jefe del COER indicó que las coordinaciones para concretar el apoyo aéreo continúan y advirtió sobre la necesidad de reforzar las acciones para evitar que el incendio siga extendiéndose en esta zona del Valle Sagrado de los Incas.

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