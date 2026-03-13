El VIII Festival de Cine Hecho por Mujeres y Disidencias, reunirá 50 producciones audiovisuales de Perú y América Latina, entre largometrajes, cortometrajes y formatos experimentales y se desarrollará del 13 al 21 de marzo de 2026 con funciones gratuitas en Cusco, Lima, Arequipa, Lambayeque y Puno.

En conferencia de prensa el subdirector de Industrias Culturales y Artes de Cusco, Hilario Arqque, informó que las sedes confirmadas son la Casa de la Cultura de Accomoco (Cusco), la Sala Armando Robles Godoy y el Centro Cultural Haciendo Pueblo (Lima), el Cineclub de Lambayeque, el Cineclub Layqa (Puno) y el Cine Umbral (Arequipa).

La línea curatorial de esta edición tiene como eje la memoria, con películas que exploran la ancestralidad, la memoria histórica y las luchas sociales desde miradas personales y colectivas. A través de ficciones, documentales y formatos híbridos, las obras proponen reflexiones sobre los cuerpos, los territorios y las resistencias en América Latina.

El festival contará con cuatro competencias oficiales, entre ellas la competencia de largometrajes, que incluye títulos como Kueka, Memoria Ancestral (Venezuela), La memoria de las mariposas (Perú), Yo soy el bosque (Perú), Flor Pucarina: Rebelde hasta los huesos (Perú), Intersex / El círculo violeta (Argentina) y Colosal (República Dominicana).

Además, la programación incluirá cortometrajes internacionales, cine experimental, una muestra de video activismo latinoamericano, un homenaje a la cineasta peruana Bertha Saldaña y una muestra de realizadoras cusqueñas contemporáneas.

Como parte de las actividades del festival, del 13 al 15 de marzo en Cusco se desarrollarán dos espacios formativos: el laboratorio “Habitar el archivo: preservación y memoria audiovisual” y el taller “El fulgor que habito: vídeo ensayo, poesía y archivo disidente”, dirigidos a personas interesadas en el cine, el archivo y la creación audiovisual.