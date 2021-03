El paro nacional de transportistas en contra del alza de combustible se siente con particular fuerza en la Región Cusco, donde cientos de manifestantes tomaron las principales vías de acceso y salida, bloqueándolas con diversos tipos de objetos.

Es así que a través de imágenes difundidas por las redes sociales, se observa cómo los paristas interrumpieron el paso en la vía Cusco - Poroy, utilizando nada menos que artefactos en desuso como televisores y hornos microondas, los que colocaron en plena carretera junto a piedras y llantas.

Esta singular manera de protesta alcanzó otros puntos de Cusco, donde los transportistas interrumpen el paso vehicular utilizando sus propias unidades como barricadas, es el caso de la vía Cusco - Saylla y la Vía de Evitamiento, donde pesados vehículos impiden el paso en ambas direcciones.

“Los manifestantes utilizan lo que encuentran a la mano para bloquear las pistas: palos, piedras, en este caso cosas recicladas; en anteriores años hasta han puesto vehículos chatarra y otras cosas viejas en las vías, sólo esperemos que al acabar con su protesta recojan todo lo que utilizaron”, señaló a Correo el coronel PNP Alejandro Castillo, jefe dela Región Policial Cusco.

El mando policial también citó que hasta el momento no se registran enfrentamientos con los manifestantes, salvo conatos de bronca y pinchazos de llantas con transportistas que no se plegaron a la medida de protesta “si bien tienen derecho a protestar, las demás personas también tienen derecho al tránsito, menos mal esto se ha comprendido hasta ahora y no hay mayores choques”, acotó.

Mientras tanto los bloqueos más pronunciados se registran a la altura del Puente Espinar (Espinar), Puente Arturo de Sicuani (Canchis), Puente Combapata, Cruzcunca y San Pedro, también en Canchis.

Cabe señalar que el paro de transportistas se une a las manifestaciones llevadas a cabo por los cocaleros del Valle de La Convención en Cusco, quienes reclaman por la falta de compra o compra a bajos precios de hoja de coca por parte de la empresa estatal Enaco.

DATO:

- El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) del Perú convocó a un paro indefinido a partir de este martes 16 de marzo, en reclamo al alza del combustible, alza en pago de peajes, vacunación de conductores, mejoramiento vial a nivel nacional, entre otros.