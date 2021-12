El último viernes la minera china MMG Las Bambas, anunció el cese de sus operaciones para esta quincena de diciembre, esto debido al bloqueo del Corredor Minero del Sur por parte de pobladores de Chumbivilcas (Cusco) que postulan un pliego de reclamos que no puede ser atendido por la empresa.

Tras el comunicado de la minera, muchas opiniones se han visto encontradas, una de las más radicales ha sido dada por el presidente de la comunidad de Collana, quien ha señalado que el anuncio del cese de operaciones lejos de preocuparlos los alivia, ya que por fin podrán trabajar sus tierras sin contaminación ni ruido.

“Ya era hora, en nuestras comunidades queremos vivir en paz, es más importante recuperar el aire puro y el suelo para nuestra agricultura, el campesino vive más de su agricultura (...) Si la mina hubiera sido correcta hubiéramos crecido como comunidad, distrito y poblador, pero no ha aportado desde el 2012, tenemos un primer convenio desde el año 2019 que aporta una mínima parte, si hubiera aportado desde antes ahí sí nos afectaría el cese de Las Bambas”, señaló.

Sobre las pretensiones de los manifestantes, el comunero mencionó que para su comunidad la base de todo el reclamo gira en torno a la inclusión como área de influencia ambiental, asegurando que en una primera instancia así fue y luego de una modificatoria se los retiró del componente ambiental, cosa que no perdonan.

“Para nosotros es importante la inclusión de la influencia como área ambiental indirecta, quieren seguir engañando y aprovechando la ignorancia de los pueblos, quieren expropiar los terrenos comunales, una vez asfaltada la carretera ya no querrán contribuir con nuestro desarrollo. En el año 2012 nos han engañado y no nos han dado el justiprecio de estos terrenos, en el 2020 nos han dicho que van a reconocer el área de interés ambiental social , la Oefa reconoce que hay impacto ambiental pero para este 2021 la minera no reconoce”, finalizó antes de precisar que hasta que no se halle una solución a sus demandas la huelga indefinida continuará.

NO DEPONDRÁN SU HUELGA.

De otro lado, Víctor Villa, asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas, calificó el anuncio de cese de las operaciones de MMG Las Bambas, como una acción a fin de presionar al Gobierno y comunidades a dejar de lado su bloqueo y medida de protesta, coincidiendo con los comuneros en que no la depondrán hasta que no se cumplan sus demandas.

“ Yo creo que es un mecanismo de presión de Las Bambas porque ellos en octubre también iban a parar sus acciones pero conversaron con nosotros y liberamos la vía , nos fuimos a Lima a conversar con el premier, ministros y se firmó un acta, en el acta se comprometen a incluir a las comunidades en la cadena de valor. Acá no hay pretensiones desproporcionadas estamos pidiendo el 10% de encapsulados para 10 comunidades y no pedimos que nos paguen más sino lo mismo que a cualquier empresa”, señaló.

Sobre el tema mencionó que MMG Las Bambas les ofreció un pago de 300 dólares dólares por camioneta guía de convoy, y que sacando cuentas tendrían que trabajar 11 años para pagar los 41 mil dólares que les costará la unidad, señalando que por el mismo trabajo la empresa paga mucho más a otros consorcios.

El mismo caso se daría con los vehículos encapsulados para el traslado del mineral, los cuales tienen un costo de 178 mil dólares y por los cuales la minera les habría ofrecido un pago de dos mil dólares mensuales “tendríamos que trabajar siete años para recuperar el capital, además por ese mismo servicio a otras empresas les pagan 10 mil dólares, es injusto ”, culminó.

DATO:

- Además del factor ambiental uno de los reclamos principales de los pobladores de Chumbivilcas se da por su inclusión en la cadena de valor de la minera como proveedores de bienes y servicios. Justamente en este punto, los manifestantes reclaman que las propuestas de pago por el servicio de transporte de minerales y guiado con camionetas ‘liebre’ es mucho inferior al que actualmente pagan a sus proveedores regulares, esto a fin de desanimarlos de proseguir con un futuro contrato de prestación de servicios.