La Capital Histórica del Perú volvió a latir con el corazón de sus pueblos. Desde las altas montañas, las comunidades y los valles que guardan la memoria de los ancestros, miles de hombres y mujeres llegaron a la Plaza Mayor de Cusco para rendir homenaje a la antigua tierra de los incas.

En el marco de las celebraciones jubilares de la Ciudad Imperial, los cusqueños participaron activamente de la multitudinaria expresión de identidad y orgullo regional para consolidar el desarrollo de todos los rincones de la región.

Durante dicha jornada, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, hizo un llamado a la unidad de todos los cusqueños y, señaló que el futuro del Cusco debe construirse dejando de lado las diferencias y fortalecer aquello que une a sus provincias, distritos y comunidades.

“Así como nuestros pueblos hoy marchan juntos bajo una sola bandera, debemos caminar unidos para alcanzar el progreso que merecen nuestras familias. El Cusco es grande por su historia, pero será aún más grande por la capacidad de sus hijos para trabajar unidos por el bienestar común”, expresó.

Cabe indicar que, encabezadas por sus alcaldes, las diversas representaciones en el marco de la revaloración de las costumbre y tradiciones de la Capital Histórica del Perú con emoción y gran sentimiento cusqueño y cusqueñista, protagonizaron el gran desfile de respeto a la ciudad milenaria.

Participaron en este majestuoso desfile, centenares de delegaciones que registraron su deseo de ponerse de pie ante locales y turstas.

La actividad, se inició con el paseo de la bandera del Cusco desde la Municipalidad Provincial de Cusco hasta la plaza mayor, izamiento de la bandera del Perú y del Cusco para luego dar paso al multitudinario paso de las delegaciones.