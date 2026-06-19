Luego de la confirmación del arribo del papa León XIV a Perú, donde visitaría varias ciudades, entre ellas Cusco, las autoridades locales se pronunciaron a favor de esta visita, señalando que desde ya, realizan todos los preparativos para la recepción del líder de la Iglesia Católica en la Ciudad Imperial.

Uno de los más emocionados fue el alcalde provincial, Luis Pantoja, quien mencionó que sería la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, el lugar donde se llevaría a cabo una misa multitudinaria en honor al papa, rememorando la visita al mismo lugar del papa Juan Pablo II el año 1985.

“Va a ser un honor y un privilegio que el papa visite Cusco, somos un pueblo mayoritariamente creyente y lo recibiremos como corresponde. Ojalá que busque la unión de nuestro pueblo, nuestro país está dividido y nosotros queremos que esté unido, siempre va a haber diferencias de tipo político pero no queremos una confrontación, queremos paz y unidad”, refirió.

De otro lado, tampoco descartó más preparativos y homenajes, como la entrega de la Llave de la ciudad de Cusco, a la vez de declararlo ‘Huésped ilustre’ e ‘Hijo de la ciudad de Cusco’. De momento las autoridades eclesiásticas de la ciudad no se han pronunciado acerca de la llegada del papa.

DATO:

- Mientras en Cusco las autoridades celebran el futuro arribo del papa, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, señaló que su atención está centrada en otros temas, por lo que una eventual visita del sumo pontífice no forma parte de sus principales preocupaciones, aunque reconoció que habría un importante movimiento económico en dicha ciudad a propósito de la llegada del líder de la Iglesia Católica.