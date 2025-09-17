La tarde del último miércoles, la empresa PeruRail, encargada del traslado de locales y turistas vía férrea hacia Machu Picchu, confirmó el reinicio de todas sus operaciones, luego de haber sido suspendidas el último lunes.

A través de un comunicado, la empresa ferroviaria informó que el reinicio de operaciones se estableció desde más 13:00 horas del miércoles, siendo así que el primer convoy saldrá de la estación de Ollantaytambo a las 13:27, trasladando locales y turistas hacia Machu Picchu.

“De acuerdo con la información emitida por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino S.A., se autoriza el reinicio de las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo – Machupicchu – Ollantaytambo, tras haber recibido las garantías de orden y seguridad para la vía férrea, por parte de las autoridades competentes. A partir de esta información, PeruRail re-iniciará operaciones con la frecuencia 303 a partir de la estación de Ollantaytambo, a las 13:27. Asimismo, reiteramos que brindaremos a los pasajeros toda la asistencia y

flexibilidad necesaria para cambios y/o devoluciones de tickets, lo que podrán

solicitar en todos nuestros puntos de venta de Lima y Cusco", refiere la comunicación.

CONTEXTO

Los episodios de manifestaciones, bloqueos y marchas, se hacen más latentes en Machu Picchu, en medio de la disputa entre dos grupos de empresarios y pobladores, que buscan operar la carretera Hiram Bingham, la única que traslada visitantes desde Machu Picchu Pueblo hasta la maravilla mundial Machu Picchu.

En medio de todo este lamentable panorama se encuentran los turistas nacionales y extranjeros, que llegaron a Cusco y a Machu Picchu con la esperanza de conocer uno de los destinos más icónicos del mundo, sin embargo vieron manifestaciones, confrontamiento y hasta amenazas, en medio de un clima hostil que no beneficia al sector turismo ni a quienes dependen de él.

Es así que desde el ‘Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu’, señalaron que están en paro desde la media noche del último domingo, y que ‘radicalizarán’ su protesta si es que las autoridades no intervienen la operación de la vía Hiram Bingham, actualmente regentada por la empresa Consettur.

Sucede que, el contrato de operación de esta vía feneció el último 4 de setiembre, cuando Consettur debía retirar del camino sus 24 buses, sin embargo, al no haber un ganador que opere la vía, la empresa decidió quedarse en el lugar trasladando pasajeros a fin de no ‘perjudicar’ a quienes requieran este servicio.

Hasta el momento no hay un operador firme debido a que, desde la municipalidad de Urubamba, no desarrollaron un proceso de licitación adecuado, instalando en su reemplazo un ‘plan de contingencia’ por el cual determinaron que una nueva empresa: San Antonio de Torontoy, debía operar la ruta con 18 buses y por el lapso de cuatro meses, en lo que el municipio reordena su proceso de licitación.

Tras esto, Sernanp dio el visto bueno para que estas nuevas unidades ingresen a Hiram Bingham, y PeruRail asintió trasladarlas vía férrea hasta Machu Picchu Pueblo, sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, denunciaron el corte de frenos y otros elementos en sus plataformas de traslado, haciendo imposible este proceso hasta el momento.

Esta y otras acciones, han sido tomadas de la peor forma por los supuestos nuevos operadores de la ruta, quienes se declararon en paro en Machu Picchu, interrumpiendo la salida e ingreso de los trenes turísticos, el traslado de visitantes hacia la maravilla mundial, y otros, generando un verdadero clima de tensión en la zona.

CIFRA

- Debido a estos sucesos, 300 Millones de soles se perderían a través de la cancelación de más del 15 % de paquetes turísticos comprados para visitar Cusco y Machu Picchu este fin de año, citó Rosendo Baca, gerente de Turismo y Comercio Exterior de Cusco.