En medio de las emergencias por lluvias y del cierre del Camino Inca a Machu Picchu, una tragedia aislada a este fenómeno se registró en un tramo de esta vía, donde un porteador perdió la vida en pleno recorrido.

Se trata de Gabriel Ríos Mamani, cuyo cuerpo fue hallado en la zona denominada Warmiwañuska, a la que se llega en el segundo día de caminata por el antiguo Qhapaq Ñan.

Según denunciaron los familiares del occiso, él se desempeñaba como porteador, cargando las mochilas de los visitantes que recorren el Camino Inca, cuando enfermó y habría sido abandonado por los turistas, sus compañeros, y la agencia para que laboraba.

“Mi padre falleció en pleno Camino Inca, él estaba cargando las cosas de la agencia Alpaca, ellos lo habían abandonado en el camino, ellos prefirieron su carga, primero deberían ser las personas, estamos en el sitio, ni siquiera aparece la agencia”, señaló el hijo mayor del porteador.

Luego acotó: “Nosotros somos de comunidad, estamos pidiendo una investigación exhaustiva, la agencia debe garantizar todo lo necesario para los porteadores, esto ha pasado en abra Warmiwañuska, no hay la Policía ni Fiscalía para el levantamiento del cadáver, él salió de casa sano, no sufría ninguna enfermedad”.

En tanto, la Policía y Ministerio Público se dirigen a la zona para el levantamento del cuerpo para los exámanes de ley, de momento se desconoce la causa real del fallecimiento del porteador. Las autoridades deberán investigar si las denuncias de los familiares del occiso tienen sustento o no, el caso se halla en plena investigación.

DATO:

- Warmiwañuska es el abra más alto de todo el Camino Inca a Machu Picchu, se encuentra a 4 210 metros sobre el nivel del mar, y generalmente se atraviesa en el segundo de los cuatro días de recorrido hasta llegar a la antigua ciudad inca.